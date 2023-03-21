ستولتنبيرغ يكشف أزمة الذخائر التي تعاني منها دول حلف الناتو!

أفاد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، بأن دول الحلف تزيد من إنفاقها الدفاعي ببطء شديد، وأن على الدول الأعضاء رفعه أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح ستولتنبيرغ، أن على الدول الأعضاء في الحلف، المصادقة على قرار رفع إنفاقها الدفاعي بنسبة 2% خلال اجتماعهم في ليتوانيا في شهر يوليو المقبل.

وأشار إلى أن 7 دول فقط من أصل 30 دولة عضو في الحلف، رفعت إنفاقها الدفاعي، بالرغم من أن الحلف كان يأمل بأن يكون العدد أكبر من ذلك.

وصرح ستولتنبيرغ في وقت سابق، بأن الغرب لم يتمكن حتى اللحظة من ضمان استقرار إمدادات الذخيرة لأوكرانيا، مقرا بعدم استدامة الامدادات الغربية لكييف كون استهلاكها للأسلحة والذخائر أكبر بكثير من إنتاج دول الحلف لها.

المصدر: RT