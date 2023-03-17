ستولتنبرغ: الناتو غير قادر على حماية كل متر من بنيته التحتية

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف غير قادر على "حماية كل متر من بنيته التحتية الحيوية"، ولذلك يعتمد على بيانات استخباراتية ويخطط لإجراء المزيد من التدريبات.

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وتابع ستولتنبرغ أثناء زيارته إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى حقل ترول في النرويج، اليوم الجمعة: "اعتمادا على عدم قدرتنا على حماية كل متر مربع من هذه البنية التحتية بشكل دائم، نقوم بتبادل المعلومات الاستخباراتية باستمرار ونتابع الوضع في بنيتنا التحتية بأكثر دقة، كما عززنا تواجدنا (في البحر الشمالي وبحر البلطيق) بقدرات عسكرية أكبر. ونخطط أيضا لإجراء المزيد من التدريبات لكي تكون لدينا القدرة على الرد السريع في حالة وقوع أي حوادث".

وأجرى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أمس الخميس جلسة لمجموعة عمل مشتركة حول حماية البنية التحتية الحيوية. وتم اتخاذ قرار بشأن إنشاء هذه المجموعة في 11 يناير الماضي في ضوء التفجيرات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي". وقالت فون دير لاين إنه سيتم في إطار المجموعة تحديد التهديدات التي تواجهها البنية التحتية الحيوية ووضع مبادئ رئيسية لرفع مستوى حمايتها واقتراح إجراءات مناسبة.

المصدر: نوفوستي