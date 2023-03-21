انطلاق القمة الروسية الصينية في الكرملين

يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في موسكو حاليا لقاء قمة ثنائي قبل أن ينضم إليهما أعضاء الوفدين الروسي والصيني.

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وتجري المحادثات بين الرئيسين بحضور نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ويوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية ومساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين ومدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري دميتري شوغاييف والسفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ورئيس مؤسسة روس كوسموس، يوري بوريسوف.

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين.

كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، اليوم الثلاثاء، على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

وكان الرئيس الصيني عقد في وقت سابق اليوم لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد خلاله الطرفان استعدادهما لإطلاق مشاريع جديدة من شأنها زيادة النقل بشكل كبير على طول مسارات النقل العابرة لسيبيريا وآسيا.

ووصل الرئيس الصيني إلى موسكو أمس الاثنين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.