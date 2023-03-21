القوات الجوية الأمريكية تطلب 73 مليار دولار لقاذفة B-21 وصاروخ "سينتيل" الباليستي

تعتزم القوات الجوية الأمريكية طلب أكثر من 73 مليار دولار كجزء من ميزانية جديدة مدتها 5 سنوات لتطوير وشراء قاذفة B-21 الجديدة والصاروخ الباليستي العابر للقارات "سينتيل" Sintel.

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كشفت عن ذلك وكالة "بلومبرغ"، حيث أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنفق 5.3 مليار دولار على تطوير وشراء أحدث قاذفة قنابل B-21 Raider التي كشفت عنها شركة "نورثوب غرومان" Northop Grumman أحد أكبر مقاولي الدفاع الأمريكيين ديسمبر الماضي.

كذلك اختبرت الولايات المتحدة صاروخ "سينتيل" LGM-35A ليحل محل الصاروخ "مينيت مان" Minuteman III، فيما تتضمن خطة الإنفاق الخمسية الجديدة للقوات الجوية طلبات بأكثر من 73 مليار دولار لتطوير وشراء القاذفة B-21 وصواريخ "سينتيل" ICBM.

ويقدر الإنفاق على B-21 حتى السنة المالية 2028 بـ 35 مليار دولار، وفقا لـ "بلومبرغ"، منها 10.6 مليار للتنمية، و20.8 مليار دولار للمشتريات. في الوقت نفسه، تبلغ التكاليف المتوقعة لشركة "سينتيل" إلى 38.5 مليار دولار، منها 15 مليار دولار للبحث والتطوير، و19 مليار دولار للمشتريات.

المصدر: نوفوستي