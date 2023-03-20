البيت الأبيض: لا مؤشرات حتى الآن على أن الصين قررت تزويد روسيا بالأسلحة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات على أن الصين قررت تزويد روسيا بالأسلحة.

وقال كيربي في إفادة صحفية: "دعونا نرى ما سيحدث بعد هذا الاجتماع. لا أعرف هل ستكون هناك أية اتفاقيات. لا يسعني إلا أن أقول إننا نعتقد أن الصين لم تتخل عن هذا الخيار. لا نعتقد أنهم بدأوا العمل في هذا الاتجاه، ولا نرى أي بوادر على ذلك، وكذلك أنهم اتخذوا قرارا في هذا الشأن".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، أن الولايات المتحدة، وليس الصين، من يزود الأسلحة بشكل مستمر ويزيد في تأجيج الأزمة الأوكرانية، مشددا أنه على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحميل المسؤولية للآخرين.

كما اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ "النفاق"، في تحذيراتها من إمكانية إمداد الصين لروسيا بالأسلحة، منوهة بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زودت تايوان بالأسلحة.

وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في رده على سؤال حول خطط مزعومة لمساعدة الصين لروسيا، أن بكين نفت ذلك بشدة وليس هناك ما يضاف إلى ما قد قيل.

المصدر: تاس