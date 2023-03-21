مسؤول في مجمع الفقه الإسلامي السوداني يدعو المسلمين لمقاطعة أوكرانيا على خلفية حرق القرآن

قال علاء الدين أبو زيد المسؤول في مجمع الفقه الإسلامي، إن حرق الجيش الأوكراني للقرآن فيه استفزاز لكل المسلمين، مؤكدا أنه تصرف غير لائق، ولا يحترم الأديان والكتب السماوية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "RT" أنه "ما من مسلم رأى الفيديو إلا وتحركت مشاعره، وواجب كل مسلم ومسلمة الغيرة على دينه والدفاع عن كتاب القرآن".

وأوضح أن "من يقوم بمثل هذه الاستفزازات سينزل الله عليهم بأسا شديدا ويمزق ملكهم، مثلما تمزقت دول قبل ذلك بسبب هكذا أفعال".

كذلك شدد أن على الدول الإسلامية "مقاطعة أوكرانيا وأي دولة أخرى، وخاصة المقاطعة الاقتصادية برفض كل المنتجات، إذا قامت بالإساءة إلى كتابنا أو رسولنا".

وأشار إلى أن التعدي على مقدسات المسلمين قد يؤدي إلى أومور لا تحمد عقباها، داعيا المسلمين إلى الرد على أعدائهم وأعداء كتابهم.

ونشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.

المصدر: RT