حظيت زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى موسكو بتغطية واسعة في عدد من الصحف الأجنبية واسعة الانتشار.

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Global Times

يشير الترحاب الحار من المجتمع الروسي، وكذلك الاهتمام الفائق من المجتمع الدولي، إلى أن زيارة الزعيم الصيني هي حدث دبلوماسي مهم، وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن الزيارة سترفع العلاقات بين الدولتين التي وصلت بالفعل إلى ذروة تاريخية إلى مستوى أعلى.

Washington Post

تمثل هذه الزيارة، التي طال انتظارها، موقفا رمزيا مشتركا ضد الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، حيث كان وصول الزعيم الصيني علامة على تعميق التحالف بين الصين وروسيا، كما أصبح أيضا انتصارا شخصيا لبوتين.

Financial Times

إن زيارة شي جين بينغ هي دليل على التزام الزعيم الصيني تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في الوقت نفسه، فإن المكالمة المحتملة من الرئيس الصيني لزيلينسكي بعد لقاء بوتين هي علامة على القيود التي تراها الصين في تحالفها مع روسيا.

المصدر: نوفوستي