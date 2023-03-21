مصادر: كييف تحشد لهجوم مضاد وفق 3 سيناريوهات وتعد الغرب بتنفيذه قبل مايو

أفادت صحيفة كومسومولسكايا برافدا بأن كييف تحشد قواتها لهجوم مضاد على القوات الروسية وفق 3 سيناريوهات، وتعد الغرب بتنفيذه قبل مايو وسط تأكيد مصادر عسكرية روسية بتكبدها الفشل مسبقا.

ووفق مصدر عسكري روسي مطلع نقلت عنه الصحيفة، أن نحو مئة ألف جندي أوكراني ومدرعات وعتادا وأسلحة تحشدهم كييف لشن هجوم مضاد في موعد أقصاه مايو على قواتنا الروسية، فما هي السناريوهات الثلاثة:

السيناريو الأول: زابوروجيه بليتس غريك

الهدف الأكثر احتمالا للهجوم المضاد القادم هو ميليتوبول. حيث تتواجد المدينة عند مفترق طرق استراتيجي. ولكن المصدر العسكري بالمقابل أكد أن القوات الأوكرانية حاولت مؤخرا شن محاولتين هجوميتين سبقتهما محاولات استطلاع أوكرانية تكللت جميعها بالفشل في اتجاه زاباروجيه.

السيناريوالثاني: اختراق سفاتوفو

وهو اتجاه آخر لـ "هجوم" محتمل للقوات المسلحة الأوكرانية وهو خط سفاتوفو. إلا أنه منذ العام الماضي، عززت قواتنا دفاعاتها النشطة في هذه المنطقة وزمام المبادرة هنا لقواتنا. وإلى الآن تحاول القوات الأوكرانية بشكل منهجي التحقق في خط دفاعاتنا بحثا عن نقاط ضعف في صفوف قواتنا إلا أنها محاولات كلها عبثية وفاشلة إللى الآن.

السيناريو الثالث: مغامرة ماريوبول

اليوم في كييف، تتم مناقشة قرار سياسي آخر، ومن المؤكد أن زيارة بوتين إلى ماريوبول ستضيف مؤيدين لهذا القرار. والهجوم على ماريوبول. وفق هجوم من اتجاهي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك عبر أوغليدار وفولنوفاخا إلى ماريوبول.

ووفق تأكيدات المصادر فإن القوات الأوكرانية لن تتمكن من اختراق الدفاعات الروسية في السيناريوهات الثلاثة وستتكبد خسائر وهزائم فادحة.

المصدر: كامسامولسكايا برافدا