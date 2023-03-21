الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص أوكرانيا

قال المفوض الأوروبي للعدالة إن المفوضية الأوروبية خصصت 10 ملايين يورو للمحكمة الجنائية الدولية خلال عام لدعم عملها في أوكرانيا.

وأضاف المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز:"منذ بدء الصراع في أوكرانيا، قدمت المفوضية الأوروبية أكثر من 10 ملايين يورو لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا..تم اتخاذ قرار مؤخرا بتمويل استمرار مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية، المقرر لعام 2025 وسيتضمن مبلغا قدره 3 ملايين يورو".

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ووفقا له، تؤكد المفوضية الأوروبية على الحاجة إلى تعديلات على "نظام روما الأساسي" حتى يتمكن من "ممارسة الولاية القضائية فيما يتعلق بجريمة العدوان". كما دعا أوكرانيا للتصديق على "نظام روما الأساسي".

لا تعترف كثير من الدول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروس ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

ومن جانبه أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.

كما علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.

المصدر: نوفوستي