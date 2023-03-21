سلطات القرم: المسيّرات التي تم إسقاطها كانت تستهدف مرافق مدنية

صرح مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف، بأن جميع الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها فوق جانكويه كانت تستهدف مرافق مدنية وكانت محشوة بالشظايا.

وكتب كريوتشكوف في قناته على "تيليغرام": "كانت جميع الطائرات المسيّرة تستهدف أهدافا مدنية. تم إسقاط إحداها فوق مدرسة جانكويه الفنية وسقطت بين المبنى التعليمي والنزل. لا توجد أهداف عسكرية قريبة. تم إسقاط البقية فوق مناطق سكنية. بالإضافة إلى المتفجرات، فكل مسيرة احتوت على شظايا".

وأوضح المستشار، أن كييف بهذا الهجوم سعت إلى الانتقام من سكان شبه الجزيرة لاختيارهم الانضمام إلى روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، عبر قناته في "تيليغرام"، عن عمل نظام الدفاع الجوي في منطقة جانكويه، وأصيب شخص واحد.

وأوضحت سلطات المدينة أنه لا يوجد خطر على حياة المصاب، وتم نقله إلى المستشفى، ليلقى الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: نوفوستي