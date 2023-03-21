الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في سماء جزيرة القرم

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، عبر قناته في "تيليغرام"، عن عمل نظام الدفاع الجوي في منطقة جانكويه، وإصابة شخص واحد.

وكتب أكسينوف: "في منطقة جانكويه، عملت أنظمة الدفاع الجوي. ووفقا للبيانات الأولية، ألحق الحطام أضرارا بمنزل ومخزن، ولسوء الحظ، أصيب شخص واحد. ويجري الآن تقييم الآثار".

وأضاف أكسينوف أنه يتواجد في مكان الحادث وينسق عمل الأقسام، ووفقا له، من المتوقع اتخاذ قرارات بشأن تعويض المتضررين.

وأوضحت سلطات المدينة أنه لا يوجد خطر على حياة المصاب، وتم نقله إلى المستشفى، ليلقى الرعاية الطبية اللازمة.

المصدر: نوفوستي