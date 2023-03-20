الأمم المتحدة: العالم بحاجة إلى الأسمدة الروسية للحفاظ على محاصيله

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة تعمل على تأمين الصادرات الزراعية من روسيا، مؤكدا أنها ليست خاضعة للعقوبات.

وأكد فرحان حق: "هذه الصادرات ليست خاضعة للعقوبات نحاول تحسين الظروف للدول لتسهيلها، سندرس التقدم الذي يمكن إحرازه، لكن هذا لا يتعلق فقط بروسيا، ولكن أيضا بالنسبة للدول في جميع أنحاء العالم، الجميع بحاجة إلى الحبوب والأسمدة للحفاظ على محاصيلهم في المستوى المناسب".

وأضاف فرحان حق: "لن أخوض في تفاصيل كل شيء نناقشه، لكننا على اتصال مع نظرائنا الروس، وتعمل رئيسة الأونكتاد ريبيكا غرينسبان، مع المسؤولين الحكوميين حول العالم على تحديد ما يمكن عمله لتحسين الوضع مع الصادرات الروسية ".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إن أمام الغرب شهرين لرفع القيود المفروضة على تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأكد نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا بأن المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة، والتي تنص على التزامات المنظمة العالمية برفع القيود المفروضة على تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، لم يتم الوفاء بها.

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المصدر: تاس