نيبينزيا: الدول الأشد فقرا حصلت على 3% فقط في صفقة الحبوب وأمام الغرب شهران لرفع القيود

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن أمام الغرب شهرين لرفع القيود المفروضة على تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأكد نيبينزيا يوم الجمعة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا بأن المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة، والتي تنص على التزامات المنظمة العالمية برفع القيود المفروضة على تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، لم يتم الوفاء بها.

وبحسب نيبينزيا، فإن الدول الغربية "لم ترغب في ملاحظة الاتفاق بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة، وتجنب حتى ذكره في مسودة منتجات مجلس الأمن".

وأبلغت روسيا رسميا الجانبين الأوكراني والتركي من خلال ملاحظات أنها لا تعترض على تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوما بعد 18 مارس.

وأشار نيبينزيا: "يجب على الغرب، في غضون 60 يوما، التي تم تمديد اتفاق الحبوب من أجلها، أن يسحب العقوبات ويرفع القيود المفروضة على تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية".

وأوضح نيبينزيا: "البلدان الفقيرة تلقت حوالي 3 بالمئة من الحبوب كجزء من الصفقة الغذائية، في هذا الشأن لدينا العديد من الأسئلة حول تنفيذ ما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود، السؤال الرئيسي هو لماذا تحولت فجأة من إنسانية إلى تجارية؟".

وأكد نيبينزيا: "الدول الأشد فقرا لم تحصل على 66 بالمئة أو 65 بالمئة من الإمدادات، كما قالوا هنا في هذه القاعة اليوم، بل حوالي 3 بالمئة فقط ".

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المصدر: تاس + نوفوستي