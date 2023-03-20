بوريل: قلقون إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ونخشى انهيار البلاد
Globallookpress
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قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيار البلاد.
وأوضح جوزيب بوريل قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي".
وأردف بوريل: "الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".
واستطرد: "الوزراء طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".
المصدر: RT