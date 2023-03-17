الرئيس التونسي: البعض يهزه الحنين للاستعمار

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. حيث تناول اللقاء العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية والوضع العام بالبلاد.

كما تطرق اللقاء إلى التوازنات المالية للدولة وضرورة التركيز خاصة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المقام الأول، وجرى التعرض لضرورة العمل دون هوادة من أجل تطهير البلاد من الذين خربوا كل مكان مروا به، وهم الذين تسببوا في التنكيل بالشعب وفي إفراغ خزائن الدولة.

من جهته، جدد قيس سعيد تأكيده على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع، وعلى التمسك بالسيادة الوطنية خاصة في ظل محاولات التدخل من بعض الجهات من الخارج التي إما إنها لا تعرف الحقيقة وإما، وهو الأغلب، تتجاهلها".

وأضاف: "هل تزوير الأختام يدخل في العمل النقابي؟ وهل تبييض الأموال يندرج في إطار حرية الإعلام؟ وهل تم إغلاق مؤسسة إعلامية واحدة أو تم منع صحيفة واحدة من الصدور؟"

ولفت سعيد إلى أن البعض مازال يهزه الحنين إلى الوصاية والاستعمار وهو مخطئ في التاريخ وفي الأشخاص.

المصدر: "موزاييك إف إم"