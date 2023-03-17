 
مباشر

وزير الداخلية التونسي يستقيل من منصبه

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية التونسي يستقيل من منصبه
Globallookpress
وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uy9h

أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، نهاية مهامه الرسمية، مبينا أنه "خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد."

وأكد الوزير في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على حفل تخريج الدفعة عدد 73 لعرفاء الحرس الوطني ببير بورقيبة، أن هذا سيكون آخر لقاء إعلامي له.

وأضاف: ''الأمانة اقتضت أن أخلي نفسي من مسؤولية وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تفهّم أمس وضعي وأذن لي بذلك لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة..''

المصدر: موزاييك إف إم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو