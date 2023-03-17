وزير الداخلية التونسي يستقيل من منصبه

أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، نهاية مهامه الرسمية، مبينا أنه "خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد."

وأكد الوزير في تصريح للصحفيين على هامش إشرافه على حفل تخريج الدفعة عدد 73 لعرفاء الحرس الوطني ببير بورقيبة، أن هذا سيكون آخر لقاء إعلامي له.

وأضاف: ''الأمانة اقتضت أن أخلي نفسي من مسؤولية وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تفهّم أمس وضعي وأذن لي بذلك لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة..''

المصدر: موزاييك إف إم