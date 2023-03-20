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نيبينزيا: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لا تقربنا من مفاوضات جادة حول أوكرانيا

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نيبينزيا: مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لا تقربنا من مفاوضات جادة حول أوكرانيا
Legion-Media
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قال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مذكرة توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصادرة من المحكمة الجنائية لا تقربنا من المفاوضات بشأن أوكرانيا.

 وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين:  "إن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا تعني لنا شيئا على الإطلاق. روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي" ... "هذا لا يعني أي شيء بالنسبة لنا.

وعندما سئل عن تأثير مذكرة المحكمة الجنائية الدولية على زيارة القيادة الروسية للأمم المتحدة، أجاب الدبلوماسي: "نيويورك ليست العالم كله هناك أماكن أخرى".

 ولفت نيبينزيا: "هذا قرار سياسي، وهو بالطبع لا يقربنا من إجراء مفاوضات جادة، والدول الغربية تبدي استعدادا للدخول فيها".

المصدر: تاس

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