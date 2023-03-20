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واشنطن تحث شي جين بينغ على إقناع موسكو "باحترام سيادة أوكرانيا"

أخبار العالم

واشنطن تحث شي جين بينغ على إقناع موسكو
AP Evan Vucci
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دعا البيت الأبيض الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن يقنع خلال زيارته لموسكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين "باحترام سيادة أوكرانيا وإنهاء الحرب" في البلاد.

وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، عن قلقه من أن شي "سيجدد دعوته إلى وقف لإطلاق النار، يقضي ببقاء القوات الروسية داخل أراضي أوكرانيا".

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وأشار كيربي إلى أن المبادرة الصينية بشأن السلام في أوكرانيا كانت تتضمن بندا حول "احترام سيادة ووحدة أراضي كافة الدول".

وقال: "ندعو الرئيس شي إلى أن يسعى لتطبيق هذا البند الرئيسي، الذي يجب أن ينص على انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية السيادية وفقا لميثاق الأمم المتحدة".

ويأتي ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا يوم الاثنين، التي أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات

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