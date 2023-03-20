كريسترسون : مانحون دوليون يتعهدون بتقديم 7 مليارات يورو لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مانحين دوليين تعهدوا في بروكسل بتقديم 7 مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزال السادس من فبراير المدمر.

إقرأ المزيد

وقال كريسترسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية مؤتمر دولي لدعم متضرري الزلزال: "فخور بإعلان أننا سنرى دعما إضافيا كبيرا..يبلغ إجمالي الالتزامات اليوم 7 مليارات يورو".

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر مناطق في تركيا وسوريا، وتسبب في مقتل أكثر من 52 ألف شخص في البلدين.

وانهار أكثر من 200 ألف مبنى في تركيا أو تعرض لأضرار بالغة، ما جعل ملايين بلا مأوى.

المصدر: "فرانس برس" + "أ ب"