وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.
- في اتجاه كوبيانسك قضت القوات الروسية على حوالي 55 جنديا أوكرانيا.
- في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 55 جنديا وتدمير مدفعية.
- في محور دونيتسك تكبدت الوقات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح حيث تم القضاء على أكثر من 245 جنديا أوكرانيا.
- في محور كراسنو-ليمان تم القضاء على أكثر من 100 جندي خلال اليوم الماضي.
- في اتجاه خيرسون قضت القوات الروسية على حوالي 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعية ذاتية الحركة من نوع "Paladin" أمريكية الصنع.
المصدر: RT