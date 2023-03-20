وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

- في اتجاه كوبيانسك قضت القوات الروسية على حوالي 55 جنديا أوكرانيا.

- في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 55 جنديا وتدمير مدفعية.

- في محور دونيتسك تكبدت الوقات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح حيث تم القضاء على أكثر من 245 جنديا أوكرانيا.

- في محور كراسنو-ليمان تم القضاء على أكثر من 100 جندي خلال اليوم الماضي.

- في اتجاه خيرسون قضت القوات الروسية على حوالي 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعية ذاتية الحركة من نوع "Paladin" أمريكية الصنع.

المصدر: RT