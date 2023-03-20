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وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

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وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 450 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

- في اتجاه كوبيانسك قضت القوات الروسية على حوالي 55 جنديا أوكرانيا.

- في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 55 جنديا وتدمير مدفعية.

- في محور دونيتسك تكبدت الوقات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح حيث تم القضاء على أكثر من 245 جنديا أوكرانيا.

- في محور كراسنو-ليمان تم القضاء على أكثر من 100 جندي خلال اليوم الماضي.

- في اتجاه خيرسون قضت القوات الروسية على حوالي 40 جنديا أوكرانيا ودمرت مدفعية ذاتية الحركة من نوع "Paladin" أمريكية الصنع.

المصدر: RT

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