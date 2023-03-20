محامية ترامب: اعتقاله المحتمل ليس تكهنا

ناقشت ألينا هابا، محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ادعاء الأخير بأنه سيتم اعتقاله فيما يتعلق بالتحقيق في الأموال التي دفعها لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

وقالت هابا في مقابلة مع CNN: "نحن جميعا نسمع بالأمر ونسمع تسريبات من مكتب المدعي العام، وهو أمر اعتيادي. لذا فإن عدم الحديث عن أمر مماثل سيكون غير مسؤول".

وذكرت أن ترامب "مرشح للرئاسة وهو رئيس سابق، يسرّب أحد ما أنه سيتم اعتقاله، ونحن نسمع عن اجتماعات وعن أناس يذهبون إلى هيئة المحلفين الكبرى بالمعلومات... كيف يمكن له ألا يتحدث عن الأمر؟ إنه شخصية سياسية بارزة".

وأضافت: "لذا لا أعتقد أن هذا تكهن وإنما أمر نسمعه وأنا سعيدة بحديثه عن الأمر، لأنه إذا كان ذلك صحيحا فعليه أن يستبقه".

المصدر: CNN