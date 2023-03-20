بينس عن إمكانية اعتقال ترامب: محاكمة مشحونة سياسيا

جادل مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الاعتقال المحتمل للأخير في قضية مدفوعاته المزعومة لنجمة إباحية، سيكون "محاكمة مشحونة سياسيا".

وهاجم بينس، المدعي العام الذي يشرف على التحقيق، قائلا: "لقد فوجئت بفكرة توجيه الاتهام إلى رئيس سابق للولايات المتحدة، في وقت تشهد موجة إجرامية في مدينة نيويورك.. حقيقة أن المدعي العام في مانهاتن يعتقد أن توجيه الاتهام إلى الرئيس ترامب هو أولويته القصوى، يخبرنا كل ما نحتاج إلى معرفته حول اليسار الراديكالي في هذا البلد".

وأضاف: "يبدو الأمر وكأنه محاكمة مشحونة سياسيا. أشعر أن هذا ليس ما يريد الشعب الأمريكي رؤيته". وعن إمكانية تنظيم أنصار ترامب مظاهرات واحتجاجات ضد الاعتقال المحتمل، قال بينس: "عليهم فعل ذلك بشكل سلمي وبطريقة قانونية".

وأشار إلى أن "العنف الذي حدث في 6 يناير (يوم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب)، والعنف الذي حدث في المدن في جميع أنحاء هذا البلد في صيف عام 2020 كان وصمة عار"، مشددا على أن "الشعب الأمريكي لن يتسامح مع ذلك".

ودعا بينس إلى "محاكمة أولئك الذين ينخرطون في هذا النوع من العنف إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وزعم ترامب في وقت سابق أنه سيتم اعتقاله في إطار التحقيق في المدفوعات المزعومة للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. كما دعا أنصاره إلى الاحتجاج.

المصدر: The Hill