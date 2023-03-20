روسيا: واشنطن تواصل استخدام الجماعات الإسلامية الخاضعة لسيطرتها بسوريا لتقويض مواقف الحكومة الشرعية

قال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إن الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الإسلامية الخاضعة لسيطرتها في سوريا لتقويض مواقف الحكومة الشرعية.

وكشف جهاز الاستخبارات الخارجية أن القيادة المركزية للقوات الأمريكية تخطط لتشكيل كتائب من المتطرفين لنفيذ أعمال عدائية ضد الحكومة السورية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تخطط في هذا الإطار لتزويد تنظيمات إسلامية في سوريا بعشرات السيارات رباعية الدفع مجهزة بمدافع من عيار كبير، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

يتبع ..