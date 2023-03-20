الرئيس الصيني يدعو لعقاب صارم للقتلة في إفريقيا الوسطى!
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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى "معاقبة صارمة" لقتلة 9 مواطنين صينيين لقوا حتفهم بهجوم مسلح في مدينة شينغبولو.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان له، إن شي: "أصدر تعليمات مهمة، يطالب ببذل جهود شاملة لعلاج الجرحى، والتعامل مع تداعيات ذلك في الوقت المناسب، ومعاقبة الجناة بشدة وفقا للقانون، وضمان سلامة المواطنين الصينيين".
ولقي 9 صينيين مصرعهم، في هجوم مسلح على موقع لاستغلال الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "غولدن كوست"، في مدينة شينغبولو في إفريقيا الوسطى.
يذكر أن الشركة الصينية فتحت أبوابها في الموقع رسميا يوم 14 مارس 2022.
المصدر: أ ف ب