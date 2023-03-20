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الغابون.. 24 قتيلا على الأقل جراء غرق عبارة

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الغابون.. 24 قتيلا على الأقل جراء غرق عبارة
غرق عبارة في الغابون
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أعلنت منسقية عمليات الإنقاذ أن حصيلة حادث غرق عبارة صغيرة قبالة سواحل الغابون ارتفعت إلى 24 قتيلا.

وفي المجمل، تم إنقاذ 124 من أصل 161 شخصا بين ركاب وأفراد الطاقم، كانوا على متن عبارة "إيستر ميراكل" التي غرقت ليل 9 مارس، وفق ما أفادت فرق الإنقاذ.

وكانت هذه السفينة، التي تنقل ركابا وبضائع، في رحلة بين ليبرفيل وميناء بورت جنتيل النفطي.

وتم فتح تحقيقات في الحادث، وأعلنت الحكومة الاثنين الماضي تعليق مهام 4 مسؤولين إداريين بشكل احتياطي. وتحدثت النيابة العامة أيضا عن وضع أشخاص قيد التحقيق وتوقيف آخرين.

الغابون.. 24 قتيلا على الأقل جراء غرق عبارةغرق عبارة في الغابون

المصدر: أ ف ب

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