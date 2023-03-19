أبو الغيط وبوغدانوف يناقشان عددا من القضايا العربية

ناقش أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف تطورات الوضع في المنطقة والعلاقات الثنائية، واستمع لرؤيته حول أزمات سوريا واليمن وليبيا.

واستقبل أبو الغيط المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، في مقر الأمانة العامة للجامعة مساء يوم الأحد 19 مارس، وناقشا مُجمل التطورات في المنطقة العربية.

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وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع لرؤية المسؤول الروسي حول الأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، حيث استعرض موقف موسكو حيال كل أزمة وتطوراتها والفرص المتاحة للتسوية.

كما تطرق الحديث لأزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وما ينطوي عليه استمرارها من مخاطر كبيرة على استقرار لبنان وقدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهه.

هذا وأعرب الأمين العام من جانبه عن الانزعاج الشديد لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء التصعيد والعنف المفرط الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وبما يُنذر بالمزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى انفجار الموقف.

وأضاف رشدي أن اللقاء تناول كذلك أدوار الأطراف الإقليمية، وبخاصة التطورات المتعلقة بمواقف كل من إيران وتركيا وسياسات كل منهما حيال المنطقة العربية.

المصدر: RT

القاهرة- ناصر حاتم