بوغدانوف يبحث القضية الفلسطينية مع أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس"

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف القضية الفلسطينية مع عضوي المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق وعزت الرشق.

RT

جاء ذلك في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الروسية بشأن مشكلة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي أعربت فيه الخارجية عن استعداد الجانب الروسي لمواصلة المساعدة في "إجراءات تجاوز الخلافات، والتقارب في مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية القيادية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".

RT

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ولفتت الوزارة إلى أنه خلال المحادثة اهتم الطرفان بالأوضاع الناشئة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت روسيا موقفها في حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد قال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، فبراير الماضي، إن السلطات الفلسطينية بدأت الاستعدادات لعقد اجتماع فلسطيني فلسطيني حول المصالحة الوطنية في مدينة رام الله.

وكانت الحركات والفصائل الفلسطينية الرئيسية قد عقدت، في أكتوبر 2022، سلسلة من المشاورات في الجزائر العاصمة، أسفرت عن اعتماد "إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية"، ما يعني إجراء انتخابات للرئاسة في فلسطين، وكذلك لعقد تشكيلات جديدة في المجلسين الوطني الفلسطيني والتشريعي الفلسطيني خلال عام من تاريخ نشر الإعلان.

المصدر: نوفوستي