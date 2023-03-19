بريطانيا تعتزم إرسال مهاجرين للإقامة "الكريمة" في رواندا خلال أشهر

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد أنها قد تبدأ بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الأشهر القليلة المقبلة، في حال أقرت المحاكم البريطانية قانونية هذه السياسة المثيرة للجدل.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها تهدف إلى بدء الرحلات الجوية "قبل الصيف"، حيث زارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لتأكيد التزام حكومة المحافظين بالخطة، والتقت في العاصمة الرواندية كيغالي، بالرئيس بول كاغامي ووزير الخارجية فنسنت بيروتا، وتفقدت أماكن الإقامة المخصصة لإيواء الأفراد الذين جرى ترحيلهم من المملكة المتحدة، ووضعت لبنة في مشروع سكني آخر للمهاجرين.

وقالت برافرمان: "سعدت تماما برؤية الفرص الغنية التي يمكن أن يوفرها هذا البلد للأشخاص الذين تم نقلهم عبر شراكتنا".

وفي نفس السياق، أكد بيروتا أن رواندا ستوفر للمهاجرين "الفرصة لبناء حياة جديدة في مكان آمن من خلال الإقامة والتعليم والتدريب المهني".

وأبرمت المملكة المتحدة ورواندا اتفاقا منذ عام يتم بموجبه نقل بعض المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة إلى رواندا، حيث تتم معالجة طلبات لجوئهم. وسيظل من يحصلون على حق اللجوء في رواندا بدلا من العودة إلى بريطانيا.

ووصل أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا عبر القوارب عام 2022، مقارنة بنحو 8500 شخصا خلال عام 2020.

المصدر: "أ ب"