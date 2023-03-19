السيسي ومانتوروف يناقشان إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقرب من قناة السويس

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء دينيس مانتوروف، إنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس والتعاون في مجال إمدادات الحبوب والأغذية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش تطوير الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في مختلف المجالات وفي مقدمتها إنشاء محطة "الضبعة" للطاقة النووية.

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وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن المنطقة الصناعية الروسية المذكورة ستمهد الطريق لبدء مشاريع مشتركة في مجال الإنتاج وتوطين الإنتاج والتصدير لأسواق العديد من الدول في مختلف المناطق.

كما ناقش الجانبان "التعاون في مجال الإمدادات الغذائية والحبوب في ظل الأزمة العالمية الحالية".

وأكد المستشار فهمي أن الوفدين الروسي والمصري "أكدا رغبتهما المشتركة في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

هذا وقد حضر اللقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير المالية محمد معيط ووزير الصناعة والتجارة أحمد سمير.

ومن الجانب الروسي شارك في المحادثات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: تاس