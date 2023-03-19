"سرايا القدس" تنشر صورة القيادي الفلسطيني الذي اغتيل اليوم في سوريا ونتنياهو يلمح بجملة!

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن "الموساد الإسرائيلي، سيجد الإرهابيين وكل شخص يخطط لتنفيذ أعمال إرهابية بحق الشعب الإسرائيلي، أينما كانوا، وسيجعلهم يدفعون الثمن".

وأضاف نتياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: "فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فإن قواتنا تعمل على مدار الساعة من أجل تصفية الحسابات مع الإرهابيين وإحباط بناهم التحتية، تم القضاء على عشرات الإرهابيين الشهر الماضي، وألقي القبض آخرين".

وشدد نتنياهو خلال كلامه: "أكرر من يحاول إيذاء المواطنين الإسرائيليين سيدفع الثمن. سنجد الإرهابيين ومخططي الإرهاب في كل مكان".

جاءت تصريحات نتنياهو، عقب إعلان سرايا القدس، صباح اليوم الأحد، عن "استشهاد" القيادي ، في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، علي رمزي الأسود، في ريف دمشق.

واتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي".

ونشرت حركة "سرايا القدس"، صورة للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، علي الأسود، الذي تم اغتياله صباح اليوم الأحد، بريف دمشق، في سوريا.

المصدر: RT