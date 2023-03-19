اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في ريف دمشق بسوريا

ارتقى صباح اليوم الأحد، القيادي في حركة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، علي رمزي الأسود، في ريف دمشق.

ونعت "سرايا القدس"، في سوريا، "شهيدها علي رمزي الأسود 31 عاما، الذي ارتقى صباح اليوم في ريف دمشق، عقب عملية اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي".

واتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتيال الأسود، بإطلاق النار عليه، مؤكدة أن هذه الجريمة تحمل "بصمات الاحتلال الإسرائيلي".

ووفقا لبيان أصدرته "سرايا القدس"، فإن أصول "الشهيد" علي الأسود تعود إلى مدينة حيفا الفلسطينية، والتي هجرت عائلته منها عام 1948، ولجأت إلى سوريا.

وأضافت أن الشهيد "التحق مبكرا بصفوف حركة سرايا القدس في سن مبكر، وسار في ركب المقاومين وقضى وقته في خدمة المجاهدين، وأداء واجباته واضعا تحرير فلسطين والعودة لأرضه ولمدينة حيفا، نصب عينيه".

وحملت الحركة إسرائيل، مسؤولية مقتل الأسود، وأكدت على المضي قدما "في مواجهة الاحتلال والرد على كل جرائمه"، والدفاع عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك.

المصدر: RT