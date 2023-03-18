في ذكرى غزو العراق احتجاجات مطالبة بوقف المساعدات العسكرية والمالية الأمريكية لكييف

احتشد مئات الأشخاص في ساحة لافاييت خارج البيت الأبيض مطالبين السلطات الأمريكية بوقف المساعدات العسكرية والمالية لكييف، والتخلي عن السياسة العسكرية والعقوبات، وحل "الناتو".

وتجمع العديد من المواطنين حاملين لافتات كتب عليها: "قل لا لحروب الولايات المتحدة التي لا تنتهي"، "الطريق إلى السلام في أوكرانيا هو المفاوضات وليس التصعيد"، "من أجل السلام، حلوا الناتو".

وينظم المسيرة التحالف الوطني المتحد المناهض للحرب، وقد تم توقيت الاحتجاج ليتزامن مع الذكرى العشرين لبداية غزو الولايات المتحدة وحلفائها للعراق.

وكما ذكر ممثلو التحالف في وقت سابق، فإنهم يؤيدون "السلام في أوكرانيا" ويطالبون واشنطن بالتوقف عن إرسال "الأسلحة والأموال" إلى كييف. كما يعتقدون أنه من الضروري "حظر الناتو، ووضع حد للعسكرة والعقوبات الأمريكية"، و "تخصيص الأموال لاحتياجات الناس، وليس للآلة العسكرية".

ووفقا للتحالف الوطني المتحد، تم دعم هذا التجمع من قبل حوالي 200 جمعية مختلفة، بما في ذلك المنظمات المناهضة للحرب والمناهضة للعنصرية واليسارية، وقد تم توزيع بيان دعم العمل هذا الأسبوع، على وجه الخصوص، من قبل حزب الخضر الأمريكي.

المصدر: تاس