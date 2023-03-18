خبير: رغبة الولايات المتحدة السيطرة على العالم ستؤدي إلى حروب لا نهاية لها!

قال أستاذ الاقتصاد الفخري في جامعة ماساتشوستس، ريتشارد وولف، إن الحروب والصراعات حول العالم ستستمر إلى ما لا نهاية، بسبب رغبة الولايات المتحدة في فرض هيمنتها على العالم.

وكتب وولف تغريدة عبر "تويتر" أوضح فيها، أن حصة الولايات المتحدة من الناتج العالمي (إجمالي الناتج المحلي)، انخفضت في الفترة بين عامي 1991 -2021، بمقدار 5.3% من 21% إلى 15.7%، مقارنة بحصة الصين التي ارتفعت خلال الفترة ذاتها بمقدار 14.3، من 4.3% إلى 18.6%.

From 1991 to 2021, (1) US share of total global output (total GDPs) fell from 21 to 15.7%; (2) China's share rose from 4.3 to 18.6%. This changes everything but US neo-cons, hence "endless sanctions and wars." https://t.co/v6lN5WJZbu — Richard D. Wolff (@profwolff) March 16, 2023

وأضاف وولف، أن التباين الواضح في البيانات السابقة يغير موازين القوى عالميا وبشكل جذري، لكنه يدفع الولايات المتحدة في ذات الوقت لشن حروب لا نهاية لها، وفرض العقوبات على خصومها، في محاولة منها لفرض سيطرتها على منافسيها الجيوسياسيين.

وأفاد وولف في وقت سابق، بأن أوكرانيا خسرت في صراعها مع روسيا بالعفل، جراء خسارتها لجزء كبير من أراضيها وإمكاناتها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قبل بدء الصراع كان يقدر بحوالي 200 مليار دولار، وانخفض بنسبة 30 % بعد عام من الأزمة الأوكرانية، ليصبح 60 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي