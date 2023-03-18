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مركز رصد الزلازل الأوروبي: هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا

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مركز رصد الزلازل الأوروبي: هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا
كهرمان مرعش
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

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وقال المرصد إنه تم تسجيل الزلزال على الساعة 05:14 بتوقيت غرينيتش، على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.

ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.

ووقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة في 6 فبراير بفاصل 9 ساعات، في مقاطعة كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا. ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن"، حيث توفي قرابة 48 ألف شخص، وخلف دمارا هائلا.

المصدر: نوفستي

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