"غلوبال تايمز": واشنطن تستخدم معداتها العسكرية لاستفزاز "خصوم وهميين"

أكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن واشنطن تستخدم معداتها العسكرية وتتورط باستفزازات ضد "خصوم وهميين"، الأمر الذي يعقد الوضع في منطقة معينة إلى حد كبير.

وذكر محللو الصحيفة أن الحادث الأخير مع الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 في البحر الأسود هو مثال على مثل هذا الاستفزاز.

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وذكروا أن الولايات المتحدة تشن المزيد والمزيد من العمليات العسكرية في الخارج، وتزداد بذلك وتيرة استفزازاتها، مشيرين إلى أن جو العلاقات بين القوى الكبرى تدهور إلى حد خطير، كما وتأثرت الخطوط الحمر الثنائية وآليات الاتصال بشكل خطير".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه تم رصد طائرة مسيّرة، في صباح يوم 14 مارس، كانت متجهة نحو أجواء شبه جزيرة القرم، وأقلعت مقاتلات روسية من نوع "سو-27"، لتحديد هوية الجسم الذي كان يحلق، مشيرة إلى أن المسيرة الأمريكية قامت بمناورة حادة وفقدت السيطرة والتحكم في الارتفاع ما تسبب في اصطدامها بسطح البحر.

بدورها، زعمت قيادة القوات الأمريكية في أوروبا بأن مقاتلة روسية "سو-27" صدمت طائرة أمريكية بدون طيار MQ-9 خلال اعتراضها فوق البحر الأسود"، مما أدى إلى تحطم المسيرة الأمريكية.

المصدر: RT