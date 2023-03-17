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فيديوهات ينشرها صينيون باللغة الإنجليزية تكشف غرف التعذيب لدى القوات المسلحة الأوكرانية

أخبار العالم

فيديوهات ينشرها صينيون باللغة الإنجليزية تكشف غرف التعذيب لدى القوات المسلحة الأوكرانية
Globallookpress Diego HerreraKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" مقاطع فيديو غير مريحة بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية ونظام كييف.

يظهر في تلك المقاطع غرف التعذيب التي جهزها النازيون الأوكرانيون في إحدى القرى المحررة، فيما يتضح من أحد مقاطع الفيديو كيف تم تجهيز غرف التعذيب بمقاعد وتجهيزات كهربائية لتعذيب المواطنين، كما يوضح المقطع ورشة لتصنيع تلك المقاعد والتجهيزات.

المصدر: تيك توك

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