بينس يرفض دعوة ترامب إلى الانسحاب من السباق الرئاسي

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن على الأخير أن يقرر بنفسه ما إذا كان سينسحب من السباق الرئاسي 2024 إذا وجهت إليه لائحة اتهام، وإنه لن يدعوه إلى ذلك.

وأشار بينس إلى أن "هذا بلد حر ويمكن للجميع اتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وعن الخلاف الذي نشأ بينه وبين ترامب بعد أن رفض نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز جو بايدن، قال بينس: "أعلم أن رئيسنا السابق قال إن لدي الحق في إلغاء الانتخابات، لكن دونالد ترامب مخطئ. لم يكن لدي الحق في إلغاء الانتخابات. الرئاسة ملك للشعب الأمريكي وللشعب الأمريكي وحده".

تأتي تعليقات بينس في الوقت الذي يبدو فيه أن المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ على وشك أن يوجه اتهامات ضد ترامب بسبب دفع أموال لإسكات النجمة الإباحية ستورمي دانيلز خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

المصدر: The Hill