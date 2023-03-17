لوغانسك: عودة 38 جنديا من القوات الشعبية من الأسر في عملية تبادل مع سلطات كييف
كشفت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، عن عودة 38 جنديا من قوات لوغانسك، نتيجة عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا تمت في الـ7 من مارس.
وقالت سيرديوكوفا: "بعد الفحص الأولي للأطباء وتقديم الرعاية الطبية الطارئة للعسكريين، عاد 38 جنديا إلى ديارهم، وقد أعيد معظمهم نتيجة تبادل أجري مع الجانب الأوكراني في 7 مارس 2023.. في القريب العاجل سيلتقون بأقاربهم".
بدوره، أشار القائم بأعمال جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إلى أن الجنود العائدين تلقوا التعليمات اللازمة لإعادة التأهيل في لوغانسك، قائلا: "نواصل العمل مع الإدارات الفيدرالية والسلطات الجمهورية ذات الصلة لضمان حصول كل مقاتل من مقاتلينا على أقصى قدر من الاهتمام والمساعدة".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 7 مارس، إعادة 90 جنديا روسيا من الأراضي الأوكرانية التي يسيطر عليها نظام كييف.
المصدر: تاس