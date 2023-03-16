هزة أرضية بقوة 4.6 تضرب ولاية مرسين جنوبي تركيا

أفاد مراسل RT، بوقوع هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر مركزها منطقة أرديملي بولاية مرسين جنوبي تركيا (على ساحل البحر الأبيض المتوسط).

ووفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "تم تسجيل الزلزال في الساعة 19.59 بالتوقيت العالمي، على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب محافظة مرسين، وبعمق 10 كيلومترات".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا زلزال الذي ضرب في 6 فبراير جنوب شرق تركيا، تجاوز 47 ألف شخص.

وأضاف: "لقد أثرت كارثة القرن بشكل أو بآخر على حياة حوالي 14 مليون مواطن في 10 محافظات. ونتيجة الزلازل المذكورة لقي أكثر من 47 ألفا حتفهم وتضرر وتعرض للإصابة أكثر من 115 ألف مواطن وتم إنقاذهم".

المصدر: RT