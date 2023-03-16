مالاوي.. ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "فريدي" إلى 326 قتيلا

أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، أن إعصار"فريدي"، الذي استمر لفترة استثنائية، أوقع 326 قتيلا في البلاد بحسب حصيلة جديدة فيما تجاوز العدد الإجمالي للضحايا في دول جنوب إفريقيا 400.

وقال شاكويرا خلال زيارة إلى بلانتير جنوب البلاد: "منذ الأربعاء، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 إلى 326 قتيلا وتضاعف عدد النازحين ليصل الى 183.159" في مالاوي.

وكشف أن الإعصار الذي ضرب المنطقة مرتين متبعا مسارا حلقيا نادرا ما يسجل لدى خبراء الأرصاد الجوية، ما تسبب بمقتل 73 شخصا في موزمبيق و17 في مدغشقر.

إقرأ المزيد

المصدر: أ ف ب