قديروف يتوعد بمعاقبة جنود أوكران اعتدوا على القرآن الكريم

نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف، مقطع فيديو عبر قناته على "تيليغرام"، متوعدا بالعثور على جنود الجيش الأوكراني الذين سخروا واعتدوا على القرآن، ومعاقبتهم جميعا على فعلهم التجديفي.

وكتب قديروف ردا على الجنود الأوكران: "هذا هي الفاشية والشيطانية الحقيقية بداخلكم. سأرى كيف تجرؤون على لمس القرآن الكريم، إذا كان على الأقل شيشانيا أو مسلما بالقرب".

وأضاف: "لن تجرؤوا على ارتكاب هذا العمل التجديفي إذا لم يكن مثل هذا النهج تجاه أمة أجنبية وثقافة ودين أيديولوجية دولتك... لن أدخر أي جهد وموارد للعثور عليك ومعاقبتك! وأدعو الله تعالى أن يعجل بنهايتك الوشيكة".

كما أدان قديروف بشدة المسلمين الذين يقاتلون في صفوف نظام كييف، وقال: "ما هو شعورك بأن تكون في نفس مرتبة أعداء الله؟ ما المبرر الذي تجده لنفسك في يوم القيامة؟، لا عذر لك! ستكون ملعونا مثل أولئك الذين تجرأوا واعتدوا على القرآن الكريم".

المصدر: نوفوستي