وزير الخارجية السعودي يتحدث عن دوافع حوادث حرق نسخ القرآن الكريم

أكد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، إيمان بلاده بأهمية روابط الدين والجوار، وبسط يدها للحوار وحل الخلافات سلميا، وأنها سخّرت جهودها لخدمة قضايا العالم الإسلامي.

وجاءت تصريحات الوزير ابن فرحان خلال مشاركته اليوم الخميس، في الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي" المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال ابن فرحان: "يأتي اجتماعنا هذا عقب اليوم العالمي لمكافحة (الإسلاموفوبيا) والذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية، وحرق المصحف الشريف، وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة يحتّم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه."

المصدر: صحيفة البوابة السعودية