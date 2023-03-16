الدنمارك ترفض مشاركة روسيا في التحقيق بعملية تخريب "السيل الشمالي"

أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن إن كوبنهاغن لن تقبل بمشاركة موسكو بالتحقيق بعملية التخريب التي لحقت بأنابيب خطوط "السيل الشمالي"، بحسبما ذكرته صحيفة Local Denmark.

ونقلت الصحيفة عن الوزير راسموسن قوله: "في دول الدنمارك والسويد وألمانيا، يتم احترام سيادة القانون، ولذلك يمكن الوثوق بتحقيقاتها" على حد قوله.

وأضاف: "قلنا للروس إننا سنجري تحقيقا شاملا. وعندما نفعل ذلك سنعلن نتائج التحقيق".

هذا وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده عرضت على السلطات الدنماركية تشكيل مجموعة دولية من الخبراء وإجراء مسح لخطوط "السيل الشمالي"، مبينا أن موسكو تلقت ردودا غامضة في هذا الجانب.

المصدر: نوفوستي