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المملكة المتحدة تتجه لحظر "تيك توك" على الأجهزة الرسمية

أخبار العالم

المملكة المتحدة تتجه لحظر
AFP
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستحظر تطبيق "تيك توك" عن كافة الأجهزة الرسمية.

وأفادت وكالة الصحافة بأن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، أجرى مراجعة نصح بعدها بضرورة حظر التطبيق المملوك من قبل الصين من الهواتف الحكومية، مبينة أن وزير مكتب مجلس الوزراء أوليفر دودن سيعلن تفاصيل الحظر الجديد خلال جلسة لمجلس العموم اليوم الخميس.

ويأتي ذلك في أعقاب تحركات مماثلة في الولايات المتحدة وكندا وبلجيكا، كما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق بالفعل.

وقالت المملكة المتحدة ودول أخرى إن الملكية الصينية لـ"تيك توك" هي مصدر قلق، وأشارت إلى مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية بشأن التطبيق.

المصدر: "الإندبندنت"

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