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الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بعدم التبذير في قذائف المدفعية

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بعدم التبذير في قذائف المدفعية
AP
أوكرانيا
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كتبت صحيفة "Politico" أن الولايات المتحدة تصر على أنه يجب على القوات الأوكرانية أن تطلق النار بشكل أكثر دقة، وذلك من أجل إنقاذ قذائف المدفعية، وخاصة في مدينة أرتيموفسك.

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وأضافت الصحيفة: "وراء الأبواب المغلقة يضغط المسؤولون الأمريكيون على كييف للحفاظ على قذائف المدفعية وإطلاق النار بشكل أكثر دقة"، مشيرة إلى أن الوضع في مدينة أرتيموفسك حيث "يتم استهلاك الذخائر بسرعة" يثير قلقا خاصا.

ونقلت عن القائد السابق لقوات حلف الناتو في أوروبا بين هودجز قوله إن "البعض في البنتاغون يرون أنهم (الأوكرانيين) يستهلكون الذخائر بشكل سريع للغاية".

وتقع مدينة أرتيموفسك في جزء جمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف وتعد مركز نقل هام لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. ووفقا للمعلومات الأخيرة تسيطر القوات الروسية على كل الطرق المعبدة المؤدية إلى هذه المدينة، فيما يعقد بدء الربيع بشكل خطير تسليم الذخيرة للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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