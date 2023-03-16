"بوليتيكو": الجيش الأمريكي يحضر القوات الأوكرانية لهجوم كبير في مايو

قال موقع "بوليتيكو" إن الجيش الأمريكي ينقل معداته إلى ساحة المعركة ويدرب القوات الأوكرانية بوتيرة سريعة، قبل هجوم كبير ضد روسيا متوقع بحلول أواخر الربيع.

وأشار الموقع إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن شعر بالإلحاح يوم أمس الأربعاء بعد اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية متعددة الجنسيات، قائلا إن "أوكرانيا ليس لديها وقت تضيعه".

وشدد أوستن على أنه "علينا أن نفي بسرعة وبشكل كامل بالتزاماتنا الموعودة. يتضمن ذلك تسليم قدراتنا الدفاعية إلى ساحة المعركة والتأكد من حصول الجنود الأوكرانيين على التدريب وقطع الغيار ودعم الصيانة الذي يحتاجون إليه لاستخدام هذه الأنظمة الجديدة في أسرع وقت ممكن".

وقال الموقع إنه "مع اقتراب فصل الربيع، يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد بشأن تضاؤل ​​إمدادات أوكرانيا من الذخيرة والدفاعات الجوية والجنود المتمرسين"، مشيرا إلى أن "المسؤولين الأمريكيين يركزون على تحضير أوكرانيا لهجوم كبير في الربيع لاستعادة الأراضي التي خسروها".

وكشف أنه "من المتوقع أن يبدأ الهجوم بحلول شهر مايو المقبل، وأن مئات الدبابات والعربات المدرعة الغربية، بما في ذلك ولأول مرة ثماني مركبات مدرعة يمكنها مد الجسور والسماح للقوات بعبور الأنهار، في طريقها إلى أوكرانيا للهجوم".

وقال مسؤول أمريكي، لم يكشف عن هويته، إن حزم المساعدات الأمريكية "التي تعود إلى أربعة أو خمسة أشهر كانت موجهة نحو ما تحتاجه أوكرانيا لهذا الهجوم المضاد".