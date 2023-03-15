البنتاغون يحذر بيونغ يانغ من "نهاية" إن استخدمت السلاح النووي

أكد المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، أن أي "استخدام للأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ سيعني نهاية نظامها المعزول"، وأن الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة بردع العدوان".

وتأتي تصريحات البنتاغون يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية.

وقال رايدر في إفادة صحفية يومية: "أعتقد أننا كنا واضحين للغاية في أنه في حال استخدمت كوريا الشمالية سلاحا نوويا، فستكون هذه نهاية نظامها".

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يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد حذّرت من مثل هذه العواقب الوخيمة لهجوم نووي من قبل كوريا الشمالية بعد أن سنّت بيونغ يانغ قانونا جديدا قالت إنه سيسمح بالاستخدام الاستباقي لأسلحتها النووية في حالة الطوارئ.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية في استراتيجيتها للدفاع الوطني، التي نشرت في أكتوبر الماضي، إن "أي هجوم نووي من قبل كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها غير مقبول وسيؤدي إلى نهاية هذا النظام".

ومنذ ذلك الحين، كثّفت كوريا الشمالية باستمرار من خطابها النووي، حيث دعا رئيسها كيم جونغ أون، في وقت سابق من هذا العام، إلى نمو "متسارع" للترسانة النووية للبلاد.

واختتم رايدر: "لكن مجددا، يستمر تركيزنا على العمل عن كثب مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة لردع العدوان والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. وسيظل هذا هو تركيزنا".

المصدر: يونهاب