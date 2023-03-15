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مسؤول فرنسي: دخلنا مرحلة اقتصاد الحرب

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مسؤول فرنسي: دخلنا مرحلة اقتصاد الحرب
Legion-Media Francois Lerate/Abaca/Sipa USA
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أعلن مدير الإدارة العامة الفرنسية لشؤون التسلح إيمانويل كيفا، أن فرنسا قد دخلت مرحلة "اقتصاد الحرب" التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي.

وقال كيفا في حديث لصحيفة "لوموند"، ردا على سؤال بشأن دعوة الرئيس ماكرون لمجمع الصناعات العسكرية الفرنسي للانتقال إلى نموذج "اقتصاد الحرب": "لقد دخلنا اقتصاد الحرب هذا".

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وأضاف أنه تم إطلاق نشاط 5 فرق العمل، الذي قد أسفر عن نتائج معينة في ما يتعلق بالمخزونات الاستراتيجية وتقليص المواعيد وزيادة مؤشرات الإنتاج للصناعات العسكرية.

وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أفادت في نوفمبر الماضي بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يقدم استراتيجية وطنية جديدة، ستتضمن التحضير لنزاع عسكري محتمل، وبنودا متعلقة بالردع النووي وتطوير الصناعات العسكرية.

المصدر: "لوموند"

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