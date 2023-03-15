زيادة قياسية في طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي ودولة عربية تحتل الصدارة

سجل عدد طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عام 2022 رقما قياسيا حسب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، فيما تصدّر السوريون والأفغان قائمة المتقدمين.

وقالت الوكالة إنها تلقت حوالي 966 ألف طلب لجوء بزيادة أكثر من 50 في المئة عن عام 2021، كما أنه كان العدد الأكبر منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيا إلى إزالة قيود "كوفيد" وزيادة النزاعات ومشاكل الأمن الغذائي.

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وكانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين (131 ألفا) والأفغان (128 ألفا) والأتراك (55 ألفا) والفنزويليين (51000) والكولومبيين (43000)، والجنسيتين الأخيرتين زادت طلباتهم ثلاث مرات عن العام الماضي، ومن بنغلاديش (34 ألف) والجورجيين (29 ألف) والهنود (26 ألف)، والعراقيين (27 ألفا)، والمغاربة (22 ألفا) ، والتونسيين (21 ألفا)، والمصريين (15 ألفا)، ومولدوفا (8300).

وكشفت المنظمة أن أعداد طلبات العراقيين تراجعت بشكل طفيف مما كان عليه في 2021، إذ انخفض العدد بحوالي 6 في المئة، وهو الانخفاض الوحيد بين أكبر 30 مجموعة.

وقالت إن طلبت السوريين والأفغان كانت الأكبر منذ 2016، وزادت عن العام الماضي بنسبة 27 في المئة و29 في المئة على التواليـ كما زاد عدد الأتراك بأكثر من الضعف.

وكان 97 في المئة من طلبات السوريين لأِشخاص تقدموا لأول مرة، وكان معدل قبول طلبات السوريين 94 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2017.

وتلقت المنظمة طلبات لجوء بأعداد قياسية بالنسبة لمواطني تونس والمغرب، لكن نسبة القبول لم تتعد 5 في المئة.

وكان الأوكرانيون تاسع أكبر مجموعة لطالبي اللجوء، لكنه معظمهم سجلوا للحصول على الحماية المؤقتة، ومن بين حوالي 4 ملايين شخص فروا من الأزمة، حصل 4 كل خمسة منهم على صفة "الحماية المؤقتة".

وبتت المنظمة في نحو 632 ألف طلب من أول مرة، لكن عدد الطلبات عموما فاق عدد الطلبات التي تم البت فيها بحوالي 333 ألفا.

وبلغ معدل الموافقة على الطلبات 40 في المئة في عام 2022، بزيادة خمس نقاط مئوية عن عام 2021 والأكثر في خمس سنوات.

وفي المقابل، انخفضت لأقل من 4 في المئة طلبات مواطني الهند ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وفيتنام وتونس والبوسنة والهرسك وصربيا ونيبال وغيرهم من المجموعات.

المصدر: وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء