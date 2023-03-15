استبعد الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، إقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وحاشيته بمسؤوليتهم عن تفجير "السيل الشمالي"، واعتبر أنهم لا يتمتعون بالشجاعة اللازمة لذلك.

وكتب هيرش في مدونته: "في هذه المرحلة، باستثناء انشقاق كبير بين القلائل في المعرفة، من المرجح أن بايدن ومساعديه لن يعترفوا أبدا بالحقيقة".

كما اتهم بايدن بتجاهل حلفاء أمريكا الأوروبيين. وفقا له، بعد أن وافق على تدمير "السيل الشمالي"، فقد عرّضهم بذلك لخطر عدم القدرة على تدفئة شعوبهم.

وبالإضافة إلى ذلك، لفت هيرش إلى أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن الانفجارات وقعت بعد 10 أيام من اقتراح فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي في طشقند، أن يقوم الغرب برفع العقوبات المفروضة على "السيل الشمالي-2". داعيا بذلك إلى المباشرة بتشغيل خط الأنابيب لحل مشكلة النقص في الغاز.

المصدر: نوفوستي